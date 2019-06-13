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內地上月新增貸款1.18萬億遜預期

2019-06-13 列印
　　周三最新出爐的5月新增信貸等金融數據略遜於市場預期。人民銀行最新數據顯示，5月份新增人民幣貸款1.18萬億元，低於市場預期，但較4月1.02萬億元（人民幣，下同）規模略有回升。5月廣義貨幣供應量（M2）增長8.5%。人行數據並顯示，5月社會融資規模增量為1.4萬億元，與市場預期中值相若。

        光大保德基金宏觀策略分析師鄒強稱，從信貸結構看，與樓按相關的居民中長期貸款仍然較強，有關貸款佔全部新增貸款約四成，同時居民短期貸款也保持較高水平，意味着居民購房熱情持續，房地產銷售並不弱，但企業的中長期貸款繼續回落，企業中長期貸款在新增貸款的佔比下降至20%，表明地產和基建投資融資需求有所收縮。

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