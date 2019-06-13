﻿中環IFC外望——四成港人減帶現金

Visa最新一項研究發現，雖然港人最常使用現金，但53%人表示曾嘗試無現金體驗，半數人將計劃邁向無現金生活。隨住本港接納電子支付地點日漸增多，40%受訪者表示所攜帶現金較兩年前少，主要原因係更頻密使用感應式支付，以及信用卡同扣帳卡。



習慣頻密用電子支付



現時在香港每兩個Visa實體交易中，就有一個以感應式進行，其中以感應式流動裝置進行交易，佔整體十分之一。Visa香港及澳門區董事總經理史美琪（Maaike Steinebach，見圖）表示，53%港人預期香港需要至少七年，先可以成為無現金社會。佢認為香港要發展為智慧城市，需要有穩固電子支付基礎，同埋人工智能及5G數碼科技配合。



Visa香港區截至今年3月半年度，整體支付收益按年增加7%，本地及跨境支付收益按年分別增6%及18%，來自電子商務付款交易帶動的收益則大增40%。史美琪預期，儘管香港面對多項不明朗因素，香港經濟增長或會放緩，但係佢對香港前景保持樂觀，相信香港具抵禦能力，加埋歷史證明每逢事故都有危亦有機。



FireEye提醒商界關注網絡安全



網絡安全公司FireEye發佈Mandiant M-Trends 2019研究報告。該報告指出，據統計，亞太區企業內部團隊從網絡惡意入侵開始至偵測到之所需時間中位數為262天，相比美洲、歐洲需時46天及中東和非洲地區企業需時61天，速度明顯較慢，意味黑客能在被發現前有更多時間達到目的。



另外，FireEye執行副總裁兼首席技術官Grady Summers表示，曾受到攻擊的企業有很大概率再次成為目標。同時，他稱，金融領域更容易受到黑客攻擊。研究表明，企業在進行併購活動期間受網絡釣魚攻擊事件有增加跡象，除曾經受過攻擊的受害企業外，雲端系統同樣是黑客攻擊目標，如雲端數據服務運營商、電訊及其他服務供應商。Grady Summers提醒香港商界關注網絡安全。因香港作為主要商業樞紐之一，儘管網絡風險意識日益提升，卻仍比預期容易受到惡意攻擊。他建議企業進一步加強網絡安全措施，包括過濾電子郵件等。



高瞻