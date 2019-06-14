﻿就業數字欠佳 反助升美股 市場炒減息 杜指升101點

杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26106點，升101點；納斯達克指數報7837點，升44點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.17港元，較香港收市價跌0.13港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見330.97港元，較香港收市價跌3.23港元。
地緣政治緊張
上周美國首次申領失業救濟人數意外增加3000人，升至22.2萬人的五周高位，市場預期會減至21.5萬人，反映就業市場降溫，市場亦對聯儲局減息預期升溫。另，美國5月進口物價按月下降0.3%，市場預期下降0.2%；期內，出口物價按月下降0.2%，市場預期下跌0.1%。
此外，阿曼灣又有兩艘郵輪遭攻擊，外電報道，油輪遭到不明魚雷擊中，船員全部獲救；消息令油價上升，紐約期油上升逾3%至每桶53.4美元。
港股收市跌13點
歐洲方面，英國保守黨內首輪黨𣁽初選由約翰遜獲得114票遙遙領先其他對手。約翰遜為黨內強硬脫歐派領袖，倘由他出任首相，相信英國硬脫歐機會上升。至於英國股市，雖然強硬脫歐領袖前外相約翰遜令先黨內初選，但英股中段仍上升11點。
德國及法國股昨日均微升。
港股方面，本港政局陰晴不定，外圍投資環境偏淡，港股周四開市應聲下挫，恒指一度失守27000關，其後V彈修復大部份失地，10天線失而復得。
恒指昨日低開90點，早段沽壓嚴重，最多跌483點，低見26825後喘定，其後應聲反彈，收市U盤再將跌幅收窄至13點，收報27294。藍籌股早段全線下瀉，但收市亦普遍回穩，碧桂園（2007）藍籌表現中最省鏡，收升5.14%報11.46元，內房股亦明顯上漲，中國恒大（3333）上揚4.11%報21.55元；融創中國（1918）升3.92%報37.1元；中海外（688）升2%收報28元。