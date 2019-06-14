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﻿東亞發盈警料純利大減

2019-06-14 列印
  東亞銀行（023）繼2008年金融海嘯後，昨再度發出盈警，預告今年上半年純利將較去年同期顯著下跌，主要受到內地非一線城市房地產貸款質素惡化影響而作出25億至30億元的巨額減值撥備所拖累。

  東亞去年同期賺39.92億元。

  管理層指，上半年仍會錄得淨利潤，又指是次撥備只屬一次性，料下半年不會復現，業務表現將有改善。

  東亞在公告中指，盈利可能下降歸因於4項面值總值約62億元的內地早年批出的貸款資產，預期會因市場環境惡化而出現信貸級別下調，市場環境惡化已對內地非一線城市商業地產界別產生影響。有關信貸級別下調將導致約25億至30億元的重大稅後減值損失。
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