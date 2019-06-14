ESR Cayman押後在港上市 百威亞太通過上市聆訊

周三結束招股的亞太區最大物流地產平台ESR Cayman（1821）昨日宣佈，鑒於當前市況決定押後在港上市的計劃，退回款項予認購者。該公司原定最多集資97.56億元，有望成為上半年的新股「集資王」，而今次退回款項為歷來最大宗，可以稱為「退款王」！



不過，一雞死一雞鳴，那邊廂全球最大啤酒生產商百威英博分拆的百威亞太昨日已通過上市聆訊。百威亞太計劃集資50億至70億美元(約390億至546億港元)，將會是今年集資規模最大的新股。



至於昨日掛牌的焦點新股太興集團（6811）亦生不逢時遇上政治波動，首日掛牌即破底，每手1000股蝕360元。



ESR Cayman於周二截止孖展認購，根據4間證券行的數據，合共為ESR Cayman借出87萬元孖展額，以其公開招股集資最多5.46億元計，遠未足額。該股正式招股前，市場已屢傳其擬因市況波動推遲IPO招股，惟在上市記者招待會上，聯席保薦人德銀代表表示，從來未發佈有關消息，並指今次舉行路演反映該公司對上市的信心十足。



至於集資額更大的百威亞太，據初步招股文件顯示，截至去年底收入錄得84.6億美元，撇除匯兌等因素的自然增長比率按年升6.1%；股東應佔溢利錄得14.1億美元，按年多超過三成。



另外，昨日兩新股掛牌，均以全日最低位開市，收市均「潛水」。焦點新股太興集團更是全日「未上過岸」，開報2.48元，為全日低位，較發售價3元低17.33%。雖然午後一開市曾高見2.77元，惟仍低於發售價7.67%，收市前跌幅再度擴大至12%報2.64元，每手1000股賬面蝕360元。



太興首掛破底



嘉濤（香港）控股（2189）同樣以全日低位0.51元開市，午後一度升至0.61元，較發售價微升1.67%，惟升勢未能持續，收市再轉跌6.67%，每手4000股，賬面蝕160元。



