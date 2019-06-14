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內地五月FDI增8.5%

2019-06-14 列印
　　中國商務部公佈，今年5月份內地實際使用外資（FDI）達638.3億元人民幣，增長8.5%；折合94.7億美元，增長4.6%。內地實際使用外資於今年首5個月達3690.6億元人民幣，較去年同期增6.8%，增速較今年首4個月加快0.4個百分點；折合546.1億美元，增長3.7%。

  至於今年1至5月份，非金融類對外直接投資(ODI)3011.5億元人民幣，折合445.4億美元，下跌1%。根據Wind數據顯示，去年首5個月ODI為478.9億美元。以美元計算，今年首5個月ODI，較去年同期的478.9億美元下跌7%，跌幅較前4個月擴大4.4個百分點。中國商務部未公布5月份和4月份的當月ODI數據。

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