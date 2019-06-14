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譚仔明年衝出香港開分店

2019-06-14 列印
　　對於近年零售市道轉差，譚仔國際行政總裁劉達民昨表示，暫時未見對該公司有所影響，始終譚仔走民生路線，並一直受港人的熱愛，故現階段發展不錯，並計劃明年衝出香港，開設首間海外分店。

  劉達民續說，今年目標為開設譚仔雲南米線（譚仔）及譚仔三哥米線（三哥），各10間分店，而人手方面則預期增加250個全職員工，並期望邁向自動化，但不會因此而減少現有的員工數目，又稱期望於2020年開設首間海外分店，並會選址於華南或新加坡地區。

  對於成立譚仔雲南米線員工子女獎學金的理念，是由於譚仔的品牌靠着前線員工所建立，該公司與員工的關係像家人一樣，故希望能減輕員工的負擔，給予經濟上的支持。

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