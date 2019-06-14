內地科創板啟動 首批企業下月掛牌

備受矚目的內地科創板昨天正式啟航。由國務院副總理劉鶴率上海市委書記應勇、中國證監會主席易會滿等一眾高官，在陸家嘴金融論壇共同主持高規格的開板儀式，上交所理事長黃紅元表示，待發行數量達到一定規模後，預期在未來兩個月內，將有首批企業在科創板上市交易。市場預期7月初開門交易，目前已有6家申請科創板掛牌企業通過最後階段審查，其中3間公司已通過審批，待路演完成後，將開始交易。



自3月18日開始受理企業申請科創板後，至目前已受理122家新股上市（IPO）企業申請，主要集中在新一代信息技術、高端製造、生物醫藥等六大領域。其中，IPO通過3家，已受理13家，已問詢102家，提交註冊3家，中止1家。



黃紅元稱，本月5日和11日分別召開兩次上市委審議會議，通過6間企業，平均從受理到通過需時70天。這些企業將向中證監進行發行註冊，通過註冊後，便會進入路演和發行階段。



倫滬通即將啟動



另外，倫敦證券交易所集團首席執行官David Schwimmer出席陸家嘴論壇時表示，倫滬通即將啟動，目前已完成監管框架，確認跨境交易規則，已有1家發行商做好準備。他又指出，在倫敦上市的公司可以透過GDR（全球存託憑證）在上交所上市，讓中國投資者投資國外股票，而中國公司亦可以透過GDR在倫交所進行融資。內地媒體稱，「倫滬通」或在未來兩周有重大進展公佈。



中國金融高層周四齊齊亮相金融論壇，釋出維穩經濟的信號。劉鶴在論壇發表演講時指出，要以科創板帶動資本市場改革，培育更多科技創新企業，助力經濟轉型升級。重中之重要做好兩項工作，即落實好註冊制改革，增強信息披露，最大限度減少不必要的行政干預；同時，完善法治，提高違法成本，加大執法力度。對各類造假帳、說假話、進行內部交易等欺騙市場的違法行為，要堅決打擊，堅定維護公眾利益。



