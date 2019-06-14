  • 2019年6月14日 星期五
  • 30º
  • 64%
熱門： 逃犯條例衝突媽媽立法會台灣

日報新聞 > 財經

港銀行業去年績優 今年或較遜色

2019-06-14 列印
　　畢馬威昨日公佈的《香港銀行業報告》指出，香港銀行業去年業績表現強勁，盈利能力上升和財務狀況穩健，惟憂慮全球經濟不確定或影響今年表現。

  報告指出，本港所有持牌銀行，去年總資產增長為3.6%，而2017年增幅為8.1%。所有持牌銀行扣除減值準備前的經營利潤錄得15%增長，高於2017年13%的增幅，總收入增加11.2%，增至4450億港元。至於平均淨息差（NIM)方面，受訪持牌銀行的平均淨息差上升11個基點至1.75%，而本港十大持牌銀行中有九間取得淨息差增幅，平均淨息差上升15個基點，至去年的1.69%，當中以恒生2.18%為首，中銀則持平於前年的1.56%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd