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易綱︰滬將成人幣資產定價中心

2019-06-14 列印
　　人民銀行行長易綱表示，中國金融開放繼續擴大，國際競爭力大幅提高，人行將繼續大力支持上海加快國際金融中心建設，讓上海成為人民幣金融資產的配置中心。易綱出席陸家嘴論壇時指出，目前已有60多家央行把人民幣作為儲備資產。上海金融市場要精準給各種金融工具定價，建成資產定價中心，拓寬金融市場深度，提高市場流動性，完善風險對沖工具，積極發展各類衍生產品；同時加強人民幣資本項目兌換。

  此外，國家外管局局長、人民銀行副行長潘功勝昨日透露，將推動合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）機制改革，擴大投資範圍，研究適度放寬，甚至取消QFII額度管理。

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