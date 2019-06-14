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﻿中環IFC外望——畢馬威：港銀或受經濟影響

2019-06-14 列印
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  畢馬威昨日公佈《香港銀行業報告》指出，香港銀行業去年業績表現強勁，盈利能力上升和財務狀況穩健，惟憂慮全球經濟不確定，或影響今年表現。

  報告指出，本港所有持牌銀行，去年總資產增長為3.6%，2017年增幅為8.1%。所有持牌銀行扣除減值準備前的經營利潤錄得15%增長，高於2017年13%的增幅，總收入增加11.2%，增至4450億元。

  至於平均淨息差（NIM）方面，受訪持牌銀行平均淨息差上升11個基點至1.75%，本港十大持牌銀行中有九間取得淨息差增幅，平均淨息差上升15個基點，至去年的1.69%，當中以恒生2.18%為首，中銀則持平於前年的1.56%。

  畢馬威中國香港銀行與資本市場主管馬紹輝表示，去年受惠美國和香港加息周期，帶動香港銀行有不錯收入，惟近期環球不確定性影響市場情緒，加上減息預期升溫，部份改善淨息差於今年有機會收窄。

Telegram疑受中國黑客攻擊

　　加密通訊軟件Telegram昨日表示，公司受到似乎是來自中國重大網絡攻擊，認為事件與香港因反修訂《逃犯條例》導致的政治不穩連上關係。

　　Telegram宣佈，公司周三較晚受到「強大」阻斷服務攻擊（DDoS），涉及黑客通過發送大量垃圾請求訊息，以癱瘓伺服器。公司指，多個地區用家或面臨連接問題，系統於約一個多小時後恢復正常。

　　行政總裁杜羅夫（Pavel Durov）表示，有關垃圾信息大部份來自中國，指出這些國家級別攻擊，與香港示威同時發生。

高瞻
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