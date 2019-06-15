內外因素夾擊 恒指跌176點

恒指缺乏方向，在低開113點後，高見27275點，其後反覆下滑，收跌176點，報27118點，失守10天線；國指則跌52點，報10419點，成交849億元。恒指全周累升153點；「六絕月」亦未見絕，至今仍升217點。
A股表現偏軟，滬指收跌28點，報2881點；深證指數則插141點，收報8810點，兩市成交4488億元人民幣。
港鐵逆市升1.1%破頂
上周美國新申領失業救濟人數超出預期，美股再炒減息預期，惟港股未有跟隨。藍籌股個別發展，騰訊（700）跌1.3%，報330元；港鐵（066）則逆市破頂，收升1.1%，報49.35元。
東亞銀行（023）日前發盈警，股價急插9.1%，收報21.95元。太古B（087）連日遭主席減持，收跌1.1%，報14.68元，太古A（019）亦跌1.9%，報93.8元。
東亞盈警大插9.1%
地產、內房及汽車股普遍下滑，恒地（012）跌2%，收報40.3元；中國恒大（3333）收跌3%，報20.9元；雅居樂（3383）跌2.2%，收報10元；廣汽集團（2238）挫3.5%，收報7.02元；比亞迪（1211）收跌2.8%，報45.35元。中國5月工業增加值增長遜預期，5G概念股隨A股回吐，中興通訊（763）插4%，收報20.65元；中電信（728）收跌1.5%，報3.88元。
光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，全球經濟未有改善，相信港股後市偏弱，有機會再度失守27000點，投資者或可於26500點入場博反彈。