26300點料有支持 港股觀望濃短線偏淡

雖然政府暫緩《逃犯條例》修訂，但市民民怨未消，昨日更見近二百萬人上街遊行，加上美國聯儲局本周議息，以及中美貿易戰升溫，有證券業人士預期，反修例事件對金融市場衝擊仍未解決，本周港股觀望氣氛濃厚，短線表現偏淡，「五窮六絕」大勢未變。



港股上周尾段連跌三日，一度跌穿27000點水平，抵銷上周一及二大部份升幅，但全周仍升153點，上周五收報27118點。美股上周五亦反覆偏軟，杜指收報26089點，跌17點；標普500指數收報2886點，跌4點；納指收報7796點，跌40點。



反修例影響未止



金利豐證券研究部董事黃德几表示，股市會繼續呈「五窮六絕」走勢，故六月份股市會繼續下跌，認為港股短期於26300點水平會有支持。



黃德几認為，由於近期本港政局動盪，相信會成為全球金融市場一個很大焦點，並有機會影響標普對香港信貸評級。目前標普對本港長期信貸評級是高投資級別的「AA+」，若香港信貸評級被調低，香港企業貸款成本將會上升，對長遠經濟影響很大。他指，由於政府對《逃犯條例》修訂改為「暫緩」而非「撤回」，市民未肯收貨，昨日再見大型遊行反對，故事件對金融市場衝擊仍未解決。



近期港元匯率強勢，拆息較為波動，黃德几指主要原因是由於阿里巴巴來港上市，令投資者需要借入港元準備認購新股，加上六月半年結期近，成為推高拆息因素，故令港匯短期內有支持，但他認為以此作為利好股市原因會非常短暫。



黃德几又稱，要留意月尾在日本舉行的二十國集團（G20）峰會，始終有中美貿易戰等外圍不明朗因素，以及近期美國和印度互相對進口貨品加稅因素，他認為始終要觀望G20峰會消息，短期內預期市場觀望氣氛濃厚，但不會太悲觀。



市場料儲局不減息



中民證券（香港）研究部董事黃偉豪則指出，港股未來一星期整個市況氣氛反覆，預料短期有機會重返26671點低位，雖然政府暫緩《逃犯條例》修訂，但市民並不滿意，加上昨日大型遊行等政治因素，對股市短期有影響，對市場展望審慎。



另外，美國聯儲局將於周三議息，黃偉豪認為聯儲局今次不會減息，但要視乎會上聲明，表示若美國不減息，對市場影響幅度有限。他對於G20峰會不太樂觀，認為中美沒有實質的進展，預料須繼續觀望市場。



