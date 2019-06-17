財爺︰港經濟平穩有序 緊密監察各金融環節

政府宣佈暫緩修訂逃犯條例，財政司司長陳茂波希望這有助緩和過去一段時間社會上崩緊的氣氛和張力，提供時間與空間讓各方能回復在平靜中對話、理性商議。陳茂波表示，整體來說香港的經濟及金融市場仍然穩健及有秩序地運作，上周雖然有一幅地皮遭買家放棄，但他認為市場對土地需求仍然殷切，將盡快把有關用地重新招標。



陳茂波稱，當社會氣氛緊張時，一些經濟民生等層面有時難免會受到波及。因此，過去一段時間，他跟財金部門緊密監察本港各個金融環節的情況，確保金融體系暢順有效運作。首先，在外匯及貨幣市場方面，過去幾天港元拆息曾有所上升，但整體來說，港元外匯及貨幣市場都保持有序的運作。



籲各方理性商議



他強調，不用擔心銀行體系應付流動性需要的能力。根據金管局的監管要求，香港的銀行都建立了妥善機制管理其流動資金風險，而香港銀行體系資本充足，流動性亦非常充裕。銀行在有需要的時候，亦可以利用手上持有總額達一萬億港元的外匯基金票據及債券，向金管局獲取港元流動資金。金管局會繼續密切留意市場情況，確保香港貨幣市場有效運作，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。



在證券及期貨市場方面，到目前為止，本地證券及期貨市場的運作暢順及有秩序，結算及交收活動均有秩序地進行。



啟德用地將重新招標



至於樓市方面，上星期由於通往政府總部的公眾通道一度受阻塞影響，一幅正在招標的用地需要延遲截標，政府會在本星期宣佈新的截標日期。至於近日一幅啟德商業用地，由於買方並未能按賣地章程於限期前繳付地價餘額，地政總署已充公買方繳交的按金，並保留追討政府所有損失的權利。



