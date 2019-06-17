財爺︰港經濟平穩有序 緊密監察各金融環節

陳茂波稱，當社會氣氛緊張時，一些經濟民生等層面有時難免會受到波及。因此，過去一段時間，他跟財金部門緊密監察本港各個金融環節的情況，確保金融體系暢順有效運作。首先，在外匯及貨幣市場方面，過去幾天港元拆息曾有所上升，但整體來說，港元外匯及貨幣市場都保持有序的運作。
籲各方理性商議
他強調，不用擔心銀行體系應付流動性需要的能力。根據金管局的監管要求，香港的銀行都建立了妥善機制管理其流動資金風險，而香港銀行體系資本充足，流動性亦非常充裕。銀行在有需要的時候，亦可以利用手上持有總額達一萬億港元的外匯基金票據及債券，向金管局獲取港元流動資金。金管局會繼續密切留意市場情況，確保香港貨幣市場有效運作，並按照聯繫匯率機制保持港元匯率穩定。
在證券及期貨市場方面，到目前為止，本地證券及期貨市場的運作暢順及有秩序，結算及交收活動均有秩序地進行。
啟德用地將重新招標
至於樓市方面，上星期由於通往政府總部的公眾通道一度受阻塞影響，一幅正在招標的用地需要延遲截標，政府會在本星期宣佈新的截標日期。至於近日一幅啟德商業用地，由於買方並未能按賣地章程於限期前繳付地價餘額，地政總署已充公買方繳交的按金，並保留追討政府所有損失的權利。