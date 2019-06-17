暑假報團人數下跌

旅行團輕微減價



近期日圓匯率持續飆高，同時帶動日本旅行團費上漲的趨勢，但仍然無阻港人外遊的興致。下月開始放暑假，不少港人已開始計劃旅遊，但報團人數會稍遜去年，料今年暑假旅行團或會輕微減價。



對於近日日圓匯率上升，縱橫遊行政總裁袁振寧表示，由於日圓的升幅只屬輕微，每百日圓兌7或7.2港元的影響，對港人來說分別不大，遊日的意欲並沒有減退。







不過，袁振寧透露，反而受到近期中美貿易戰、遊行及罷工等因素的影響，均有損市民外遊意欲，令整體報團的人數有下跌的趨勢。他續指，整個旅遊行業近期的氣氛轉差，但對暑假旅遊團的表現保持審慎樂觀，並會在團費等方面作出適當調整。







近幾個月來隨著人民幣的貶值，港人前往內地旅行的熱情也逐漸升溫，但袁振寧認為，此對內地團的影響不大，因為隨着今年高鐵香港段的西九龍站，以及港珠澳大橋等大型基建的落成，令港人到內地旅行的人數大幅上升，故人民幣貶值的影響極微。







日圓匯率飆高 無阻遊日興致







另外，東瀛遊旅行社執行董事禤國全亦表示，日圓升幅只有三至四個百分比，對香港市民外遊日本的影響極微，暑假日本旅遊團的人數和價錢整體則與去年相若。







禤國全透露，今年5月初整體報團人數有輕微下降的跡象，由於受到貿易戰升溫的影響，令港人的外遊意欲下降，但6月份因美國減息等可能性，令報團人數又再回復正常的水平。他續指，現時整體暑假報團的人數，有輕微下跌約三至四個百分比，但仍有待觀察，而團費整體則與去年相若。







熱門旅遊地點方面，禤國全稱，今年短線的暑期熱門團地點依舊為日本、韓國及泰國等地，而長線方面，則以澳洲、紐西蘭為主。他續指，由於西歐近期政局不穩，故令今年暑假較少人到歐洲旅遊，人數比以往下跌三成左右。



