﻿中東局勢緊張未影響氣氛 觀望議息結果 杜指企穩

中東局勢持續緊張，伊朗濃縮鈾庫存將會超出上限，但未有影響投資氣氛。美國聯儲局、英倫銀行和日本央行齊於本周公佈議息結果，投資者態度觀望，杜指早段曾升75點，報26165點；納指升67點，報7864點；標普500指數升9點，報2896點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26112點，升22點；納斯達克指數收報7845點，升48點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.67港元，較香港收市價升0.47港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見328.87港元，較香港收市價跌0.13港元。



蘇富比37億美元賣盤



伊朗原子能機構發言人表示，該國濃縮鈾庫存會在未來10日超出伊朗核協議限制，因特朗普退出有關協議及向伊朗實施制裁，令伊朗作出反擊。發言人警告，伊朗政府可以把鈾進一步濃縮，那時將十分接近武器級別。



美股方面，美國輝瑞藥廠同意以106億美元收購美國生物製藥公司Array BioPharma，拓展抗癌藥業務，受消息刺激，Array BioPharma股價大漲近六成，輝瑞股價則微跌。拍賣行蘇富比股價同樣大漲逾五成，因集團同意以37億美元，賣盤予藝術品收藏家兼媒體大亨Patrick Drahi。



另一方面，聯儲局議息結果將對美股影響甚大，決策官員最近數周引發市場對減息預期後，如聯儲局在會議上沒有採取更鴿派立場，那麼股市勢必遭到拋售。



另外，歐洲央行在葡萄牙召開論壇，央行行長德拉吉（Mario Draghi）等眾多央行官員將發表講話，市場普遍關注是否會在這次講話中，釋放更明晰政策信號。同時，投資者還密切關注6月底召開的二十國集團（G20）峰會，希望看到貿易緊張局勢，能否在會議上取得進展。



政局回穩 港股升108點



港股方面，港府在修例事件上讓步，稍為緩和本港政治局勢，支持恒指一度重上27500點，最多曾升384點，高見27503點，但A股走勢偏軟，恒指升幅收窄，並於10天線（27183）及20天線（27276）之間拉鋸，收報27227點，升108點，結束三連跌。惟大市成交金額僅669億元，為5月3日以來最少。



耀才證券研究部分析員鄭銳敏表示，港股昨日成交偏低，當市場未有出現明確走向，投資者普遍入市意欲不足，如美國宣佈減息消息落空，相信大市回吐壓力頗大。鄭銳敏建議，投資者宜先等候結果出爐，根據其路徑再作決策。