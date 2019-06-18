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﻿財政部在港發50億國債

2019-06-18 列印
　　中國財政部宣佈，經國務院批准，今年財政部將在香港發行總值150億元（人民幣，下同）國債，其中50億元國債定於周四（20日）經金管局債務工具中央結算系統（CMU）招標發行。該批國債分為2年期及5年期兩部份，於下周一正式發行及交收。

　　在是次50億元國債發行額中，供機構投資者投標認購的2年期及5年期國債，分別佔35億元及10億元，餘下5億元國債則會配售予境外央行。

　　財政司司長陳茂波表示，特區政府歡迎財政部連續第11年在港發行人民幣國債，有助推動香港債券市場發展。財政部去年在港共發行100億元人民幣國債，於7月和10月份兩次發行，國債年期亦為2年及5年期。同年財政部又於10月在港發行30億美元國債。
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