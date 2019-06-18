滬倫通正式啟動 華泰證券成首股

連接上海及倫敦股市的「滬倫通」正式啟動，按照安排東向（即英國公司到中國以預託證券掛牌）額度為2500億元人民幣，西向（即中國公司到英國以預託證券掛牌）額度為3000億元人民幣。在上交所掛牌的華泰證券在倫敦發行的全球預託憑證（GDR）舉行上市儀式，成為「滬倫通」第一股。



滙控（005）主席杜嘉祺 （Mark Tucker）表示，「滬倫通」是令人興奮舉措，滙控期待與客戶合作，充份利用該舉措所帶來的機遇。去年10月《金融時報》報道，滙控有望成為在滬倫通下首間發行中國預託證券（CDR）在內地上市的外資公司。當時滙豐發言人接受查詢時表示，該行正在研究滬倫通下建議的CDR發行相關規定，不便提供更多評論。



雙向總額5500億人幣



早前因英國脫歐情況未明，而延遲實施的「滬倫通」昨日終於正式啟動，兩地投資者可透過買賣其上市公司以預託憑證形式發售的證明書，間接參與當地證券市場，令投資選擇更多元化。



A股上市公司可在倫交所掛牌全球預託憑證，而倫交所的上市公司可在上交所掛牌中國預託憑證。



根據中國證監會與英國金融行為監管局聯合公告，滬倫通融許上交所和倫交所各自設立雙方上市公司參與當地證券市場所需條件，例如東向中國存託憑證發行人，應為在倫交所主板上市，並進入英國金融行為監管局官方名單高級上市部份的公司。公告還表示，有關條件會應滬倫通運行情況和市場需求，對發行人範圍進行調整。



華泰證券預託憑證成為「滬倫通」第一股，據彭博資料顯示，華泰證券預託憑證（HTSC:LI）早段報21.26美元，較掛牌價21美元，升3.7%。根據華泰在上海證券交易所刊發的通告顯示，今次發行GDR代表的基礎證券為不超過8.25億股A股，並打算初始發行不超過7501萬份GDR，每份GDR代表10股A股。



