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富士康澄清無意撤資

2019-06-18 列印
　　富士康科技集團昨日於官方微信號刊登聲明，指近期外界流傳關於「富士康撤離大陸」等相關流言均為不實信息，目前富士康大陸各園區生產經營有序進行，無撤資現象發生。

        鴻海集團董事長郭台銘近日角逐國民黨總統初選，在中國事業受到高度質疑；加上中美貿易戰不斷升溫，近日有報道指，富士康已準備好必要時配合蘋果公司將生產線撤離，引發撤資中國的傳言。

        不過富士康昨日發出聲明，稱流傳富士康撤離內地消息是為「不實信息」。富士康稱，作為全球化營運企業，集團秉持「長期、穩定、發展、科技、國際」的經營宗旨。富士康自1988年投資大陸，31年來伴隨改革開放步伐，與內地共同發展成長；未來富士康將持續扎根內地，深耕發展。

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