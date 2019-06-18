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歐舒丹去年純利增22%

2019-06-18 列印
　　歐舒丹（973）昨日派發2018年度成績表，期內純利1.18億歐羅，按年增加21.8%。副主席Andre Hoffmann在業績會上表示，受外圍因素影響，公司自去年第四季至今年首季同店銷售下滑，但對行業前景保持樂觀，相信未來銷售將會重返增長，今年有意增開30至35間新門店，但暫時無計劃在香港開設新門店。

　　歐舒丹去年度毛利率微跌0.1個百分點，至83.2%，末期息派每股0.0297歐羅，金額與去年持平。期內銷售淨額為14.27億歐羅，按年增長8.1%；若按固定匯率計算，增長幅度為8.7%。歐舒丹昨日收報13.8元，無升跌。

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