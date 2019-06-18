阿里配合來港上市 擬一拆八增靈活性

為配合來港作第二上市，阿里巴巴計劃將股份一拆八，股份拆細後，每股ADS相當於八股普通股，普通股數目將由目前40億股變成320億股。有關議案須待下月15日舉行的年度股東大會上審議表決。阿里巴巴指出，股份拆細可增加股份數目，相信可提高公司籌資活動靈活性。



阿里巴巴在《委託投票徵集函》中披露上述議案，該公司當前授權股本為10萬美元，由40億股普通股組成，每股面額為0.000025美元。股份一拆八後，授權股本不變，普通股數目增至320億股，每股面額0.000003125美元。



或可促進招股反應



同時該公司董事局亦批准調整美國存託股（ADS）對普通股比率，即由目前一股ADS代表一股普通股，調整為一股ADS代表八股普通股。鑒於美國存託股比率調整與股份拆細是相同比例，所以不需要因應拆股計劃而發行、註銷或置換任何ADS，每股ADS交易價格及ADS持有人投票權亦不受影響。若議案獲股東批准，董事局可自由決定生效日，但不得遲於2020年7月15日。



一般而言，上市公司進行股份拆細，會令股票每股價格降低，投資者買賣該股票所需資金量減少，易於增加轉手機會，可以促進股票流通量及交易量。股王騰訊（700）在2014年就曾進行過1拆5的股份拆細。而在發行新股前拆細股份，也有助於降低入場門檻，促進招股反應。以阿里巴巴上周五收市價每股158.1美元計，若股份一拆八後，每股普通股作價為19.7625美元（約154.15港元）。



此前外電曾報道，阿里巴巴已向港交所遞交秘密上市申請，預計今年下半年掛牌，集資最多200億美元。阿里巴巴則對傳聞不予置評。



