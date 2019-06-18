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鷹普精密招股 3333元入場

2019-06-18 列印
　　精密鑄件及機加工零部件製造商鷹普精密工業（1286）今日起至周五招股，發售約3.33億股，招股價介乎2.8至3.3元，每手1000股，入場費3333.25元。預計於本月28日上市。以招股中間價每股3.05元計，所得款項淨額約9億元，將用於擴充產能，採購機器和設備，以及償還銀行貸款。

　　鷹普精密工業海外業務佔比不小，該公司執行董事、主席及行政總裁陸瑞博稱，貿易戰的確為公司帶來挑戰，但其業務並未受貿易戰明顯影響，因公司早前已制定策略，與海外客戶分擔關稅。他又稱，公司已向美國申請關稅豁免，對申請成功「有信心」。

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