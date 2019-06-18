  • 2019年6月18日 星期二
  • 28º
  • 95%
熱門： 逃犯條例黃之鋒消委會反式脂肪蛋糕

日報新聞 > 財經

高盛擬合併四部門

2019-06-18 列印
　　高盛計劃合併四個部門，並聚焦私人企業及房地產業務。《華爾街日報》引述消息人士透露，高盛計劃將在數個月內，將四個獨立部門合併，主要用作投資私人公司、房地產，以及其他難以達成的交易，資產或將定於1400億美元，規模相當於美國私募基金KKR，又或是主要競爭對手黑石集團資產三分一。

        另外，《金融時報》引述消息報道，捲入洗黑錢醜聞的德意志銀行，將在7月底公佈「徹底」改革計劃，包括建立「壞帳銀行」，屆時會接管或出售最多500億歐羅不良資產，主要是長期衍生產品，屬意買家為資本壓力較低銀行或私募基金。報道指，該行在歐洲以外股票及利率交易業務將大幅縮減或關閉，日後重心會從投行轉移到交易銀行和私人財富管理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd