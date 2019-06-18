﻿中環IFC外望——股壇長毛料美令基金拋中國股票

有「股壇長毛」之稱的獨立股評人David Webb（見圖），接受外電訪問時提到，中美貿易戰下一步可能是美國下令基金拋售中國股票。



Webb警告，如果中美貿易戰升級，美國動用的武器可能不僅是關稅。美國總統特朗普或許會利用外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control），下令所有美國人拋售中國股票，類似於去年對俄鋁進行的制裁。外國資產控制辦公室為美國財政部旗下發佈及監督制裁的執法機構。



他提到，當關稅武器的效力用盡時，美國可能會轉向總統通過財政部和外國資產控制辦公室擁有的其他一些權力，資本戰可能會打響，到那時形勢可能會變得非常差。



Webb又表示，投資者應避免持有中國國有企業的股票，並表示他專注於有「強烈香港元素」，或主要是私營部門的股票。



滙豐PayMe推全新介面



滙豐旗下電子錢包PayMe，即將推出全新介面設計及強化功能，包括應用程式介面設計更加簡潔易用，並新增快速點擊清單，讓用戶更快速選取最常用功能，如付款、要求付款、增值和轉帳至銀行戶口。



此外，PayMe將增設更多增值渠道，用戶能夠即時連接指定本地銀行戶口進行增值，不限於滙豐戶口；同時付款更快捷，用戶能夠透過手機號碼或電郵地址，支付予非PayMe用戶。



另外，用戶能夠更靈活設定每項交易私隱度，可選擇隱藏或公開個別交易。滙豐會於全面推出PayMe 2.0前，邀請特選客戶試用新版本，並細心聆聽客戶意見，致力提升服務體驗。



高瞻