﻿恒指ADR急升414點 習特G20會晤 杜指彈353點

美國總統特朗普在社交網站Twitter發言，指跟中國國家主席習近平進行了一次很好的對話，兩人會在下周舉行的二十國集團峰會(G20)會談，消息鼓舞投資者信心，再加上美國聯儲局昨晚議息，及歐洲央行亦表示有需要減息支持經濟，均利好歐美股開市表現。杜指開市初段大升350點報26463點，納指亦升145點報7990點。



至於聯儲局昨晚召開為期兩天的議息會議，市場料繼續釋出寬鬆貨幣政策訊息，美國十年期國債孳息率跌至二點○三五厘，續創二○一七年九月以來新低。市場預期今次會議減息可能性僅兩成多，但下月底會議減息機率高達八成七。除了美國減息機會高之外，歐洲央行行長德拉吉表示，若經濟前景未有改善，將需要額外的刺激措施，彭博引述歐洲央行官員表示，減息至負利率而不是採用量化寬鬆買債措施，會是較可行的方式。消息令歐羅受壓，兌美元跌至—點一一八一水平。



騰訊ADR急升九元



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26465點，升353點；納斯達克指數收報7953點，升108點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.70港元，較香港收市價升0.65港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見343.17港元，較香港收市價升9.17港元；港股ADR折合恒指報27907點，升409點。



本港特首向市民致歉，市場認為社會緊張氣氛有望稍為改善，加上騰訊（700）、友邦（1299）及港交所（388）三隻重磅股走強下，捧起恒指連漲第二日，並成功重越20天線（27262），最多升過356點高見27584，最後收升271點，報27498，兩日累漲380點，但大市交投氣氛繼續淡靜，成交僅得710億元。



觀望議息結果 入市意欲不高



內地股市靠穩，上證指數連續兩日造好，收報2890，升0.09%；深成指數收報8804，揚0.27%；兩市成交合計3218億元人民幣。



藍籌股表現生猛，友邦上揚1.99%收報76.7元；騰訊上升1.52%收報334元；繼續憧憬阿里巴巴下半年來港上市，港交所曾創一個月高位，高見271.2元，收漲2.73%報271元，三股合力貢獻恒指120點升幅。舜宇（2382）彈4.94%收報72.2元，為表現最佳藍籌股。



美國聯儲局昨晚起一連兩天舉行議息會議，市場靜待議息結果，地產股繼續向好，新地（016）走高2.52%收報130.2元；信置（083）彈2.34%收報13.1元。耀才證券研究部總監植耀輝表示，資金入市意欲不高，成交持續偏弱，加上市場正待美國議息結果，以及G20峰會舉行在即，大市仍欠缺推動恒指誘因，他認為「即使有得彈，但彈極都有個譜」，預料恒指短期最多可高見27800，繼而於27000至27800之間拉鋸。