  • 2019年6月19日 星期三
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﻿澳央行暗示再減息   澳洲央行繼本月初作出3年來首度減息後，昨日所公布的貨幣政策會議紀錄暗示，可能會進一步減息，以降失業率及增加市場對通脹重回目標水平的信心。受消息拖累，澳元兌美元曾下挫0.3%，低見68.32美仙，創今年1月初以來新低。

2019-06-19 列印
  會議紀錄顯示，有鑑於勞動市場的閒置問題及更廣泛的經濟因素，委員會一致認為在未來一段時期，央行進一步放鬆貨幣政策會是合適的行動。央行認為減息沒有風險，因最近澳洲樓價下跌，已預示通脹不會突然攀升。不過，委員同意減息並非唯一推低失業率的工具。

  本月初澳洲央行將指標利率下調0.25厘，至1.25厘的歷史低位。澳洲央行公布議息紀錄暗示再減息後，澳元顯著受壓，截至昨日晚上9時報68.46美仙。
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