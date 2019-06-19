﻿澳央行暗示再減息   澳洲央行繼本月初作出3年來首度減息後，昨日所公布的貨幣政策會議紀錄暗示，可能會進一步減息，以降失業率及增加市場對通脹重回目標水平的信心。受消息拖累，澳元兌美元曾下挫0.3%，低見68.32美仙，創今年1月初以來新低。

美國代理防長沙納漢（Patrick Shanahan）以防務為由，宣佈向中東增派一千名美軍。 沙納漢發表聲明表示，近期由伊朗發動的襲擊，證明早前的情報可信，伊朗威脅到美方利益。但他指，美方不尋求與伊朗衝突，該次部署，是為應對中東地區來自空陸海的威脅，確保區域內美軍的安全，維護國家的利益。與此同時，美國國務卿蓬佩奧正與歐亞國家領袖密切溝通，勸說他們，伊朗是最近阿曼灣運油輪遇襲案的幕後黑手。 中東自上月以來，先後有六艘運油輪遇襲，最新一宗在上周四（十三日）發生。美方指是伊朗所為，但伊朗否認。伊朗原子能機構發言人十七日更發表聲明，稱當局已將濃縮鈾的產量提高四倍，相信在十日內就能超...

2019-06-19