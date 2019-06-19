Naspers或遭減持 套現1292億避險

自中美貿易戰開打，投資者對在中國投資轉趨保守，甚至投資者減少在中國投資。其中間接持有騰訊（700）的南非國家主權投資基金，因憂慮在中國投資有風險決定減磅。外電報道，騰訊南非大股東Naspers，正被大股東考慮減持165億美元（約1292億港元）股份，旨在分散中國風險，以及避免資產過份集中。



彭博引述三名消息人士指，南非政府的主權基金Public Investment Corporation（PIC）管理層，正鼓勵旗下政府僱員養老基金（GEPF）減持Naspers 16%股權，價值達165億美元（約1292億港元）。



旨在分散中國風險



南非一個公務員組織高層指出，Naspers的成功依賴中國政府，這是個重大風險，或會威脅PIC及南非交易所表現，甚至是南非經濟，故GEPF應果斷減持。



彭博又指出，GEPF在多個討論中，計劃令單一股票最多只可佔投資資金10%，而今次減持行動會分階段進行。而目前PIC建議已交給GEPF審議，仍未有最終決定。GEPF表示，Naspers目前佔其投資組合21%，會不時作出檢討。



Naspers為騰訊大股東，由於騰訊帶動其市值過於龐大，目前在南非約翰內斯堡交易所指數權重佔25%。早前Naspers決定，為降低該公司對南非交易所影響，以及縮窄與騰訊估值差距，將於下月分拆持有騰訊股權的子公司NewCo最多27%股權在荷蘭上市，即Naspers再度減持騰訊，由現時的31.1%減至22.7%。



Naspers於2001年以3300萬美元購入騰訊逾三成股權，自騰訊2004年上市至今，騰訊持股升值近4000倍，令Naspers市值增長72倍，至1010億美元。彭博指出，騰訊於港股表現同時影響Naspers於南非交易所股價的1.9%。去年3月Naspers終首度沽售1.9億股，佔當時總發行量約2%，套現約769.41億元。



