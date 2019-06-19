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傳和黃醫藥押後在港上市

2019-06-19 列印
　　長和（001）持股60.2%的創新生物製藥公司和黃中國醫藥科技，據報將推遲在香港的上市計劃。彭博引述消息人士指，由於近期市況存在不確定性，該公司正等待合適機會推進上市事項。另一消息人士則指，近期香港因修訂《逃犯條例》引發大遊行，亦是造成投資者不安的原因之一。

　　和黃中國醫藥科技已在英國AIM（另類投資市場）證券市場及美國納斯達克上市，公司市值35億美元（約273億港元）。此次赴港上市，據報將集資5億美元（約39億港元），此前有傳聞指，該公司最快於明日（20日）開始招股。對於推遲上市的傳聞，該公司代表不予評論。

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