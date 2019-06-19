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傳東亞擬向內地業務注資

2019-06-19 列印
　　東亞銀行（023）上周發出逾10年來首個盈警，全因受到內地資產質素惡化，而要作出巨額減值撥備所致。據內地媒體《財新》引述消息人士指出，東亞正準備向其內地業務注資，以支持資本結構及業務營運。

　　東亞發言人回覆查詢時表示，集團一直支持東亞中國發展，並不時檢討資本狀況，如有需要會注資東亞中國。

　　有分析指，東亞中國所作的減值撥備，高達25至30億元，勢必拖低其資本水平。鑑於東亞中國仍要發展內地業務，故必須保持一個正常、合理資本水平，以致集團亦須考慮向東亞中國注資。若然東亞決定注資，相信會以內部資源進行。東亞股價昨日續跌，收報21元，下跌0.9%。

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