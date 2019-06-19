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中銀成轉按「一哥」

2019-06-19 列印
　　中原研究部數據顯示，今年5月銀行轉按錄得2448宗登記，按月增加13%。中銀香港（2388）更超越滙豐銀行（005），成為轉按「一哥」。另外，環聯發報告指出，發現首季按揭申請查詢數字按年下跌近一成，反映市民申請按揭貸款漸趨謹慎。

　　最近市場二手交投熾熱推升轉按數據。中原研究部數據顯示，中銀上月錄得634宗登記，市佔率增加0.8個百分點，至25.9%。排第二的滙豐銀行市佔率按月跌1個百分點，至25.1%，為跌幅最大銀行。其後為恒生銀行（011）及渣打銀行（2888），市佔率分別為14.9%及9.1%。綜合數據，上述四大銀行市佔率近七成五，反映大型銀行主導按揭市場。

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