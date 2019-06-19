  • 2019年6月19日 星期三
  • 31º
  • 77%
熱門： 林鄭月娥逃犯條例麥美娟錦泰苑默哀

日報新聞 > 財經

阿里再度重組架構

2019-06-19 列印
　　盛傳已向港交所（388）提交第二上市申請的阿里巴巴，近日動作頻頻。繼提議將股份一拆八後，昨日阿里巴巴集團CEO張勇向員工發信，宣佈新一輪組織升級，即日起生效。張勇指出，組織升級是要充實創新業務的領導力量和組織保障，重點發展大文娛，並聚焦大文娛各業務的緊密融合，實現戰略投資業務與財務體系一體化。

        張勇在信中指出，創新和變化是阿里基因，組織只有不斷創新變陣，在發展中成長，在戰鬥中培養人，才能持續創造一個又一個風口。阿里巴巴對上一次進行組織升級是在去年11月底，當時是集團宣佈張勇將擔任阿里巴巴董事局主席後，第一次架構調整。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd