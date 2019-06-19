﻿中環IFC外望——淘寶天貓618生意大旺 逾百品牌成交超雙11

阿里巴巴今年大搞「淘寶天貓618年中慶」，更強調投入力度和重視程度堪比「雙十一」。昨日該集團公布，「淘寶天貓618」已經達到「雙十一」量級，銷售額在活動中突破億元人民幣的品牌超過100家，還有100多個國內外大牌成交超過了去年「雙十一」。



該集團指出，6月1日，天貓1小時成交額超過去年10小時，以往多在「雙十一」見到的瞬間爆發，在今年的「淘寶天貓618」中成為常態，為品牌帶來了巨大的增長機會。期間，逾八成的核心品牌發布了新品，在天貓上購買新品的用戶超過用戶總數的一半。新品購買者中80後、90後佔比達到74%，他們貢獻的成交額，佔成交額高達76%。在成交額破億的「億元俱樂部」品牌中，國貨品牌佔六成，有近200新銳品牌增速超過10倍。



淘寶總裁蔣凡於今年3月兼任天貓總裁，阿里巴巴集團打通淘寶及天貓兩大營銷平台，並全面重啟主打特賣的聚划算。「淘寶天貓618」活動期間，聚划算為品牌帶來3億新客，該平台上銷量破萬件的單品超過4200個。



阿里巴巴營銷平台事業部總經理家洛表示，今年「淘寶天貓618」中，天貓實現了超乎預期的增長，聚划算營銷平台更是實現了全面爆發，無論是成交還是新客訪問增幅都在3位數以上，這反映了淘寶天貓加速向三、四線滲透，幫助品牌商家抓住了增量市場。他續稱，來自下沉市場的龐大新客群體，所展現出來的消費升級趨勢，也體現了旺盛內需對中國經濟的支撐作用。



Tesla正重組亞洲業務



美國電動車製造商Tesla據報正在重組亞洲業務，以便加大關注中國業務發展。



外電引述知情人士指出，Tesla正分拆其亞太業務部門，並組建一個覆蓋中國內地、香港、台灣和澳門的大中華區新部門。新部門將由亞太地區營運副總裁兼中國區總裁朱曉彤領導。



據悉，朱曉彤將繼續負責上海工廠營運，同時負責中國市場銷售和對其他團隊的培訓。至於亞太地區其他團隊，則直接向Tesla加州總部報告。



Tesla目前正在上海建設工廠，預計將於今年稍後開始運轉，幫助該公司在中國提升競爭力。



高瞻



