﻿鮑威爾懶理特朗普威嚇 儲局按兵 經濟弱始減息

美國聯儲局昨晚結束一連兩日的議息，公開市場委員會凌晨二時宣佈議息結果，聯邦基金利率維持在2.25厘至2.50厘區間不變，符合市場預期。 聯儲局議息聲明中，把對美國經濟活動的評語，由之前的「穩固」，降級至「溫和」，又指經濟展望的不明朗因素增加，表示將採取「適當行動」維持經濟擴張。有分析指儲局言論暗示若經濟轉弱可能減息。



美國聯儲局主席鮑威爾今晨約二時半召開記者會，指環球經濟增長偏弱，仍可能繼續對全球通脹帶來壓抑。他指儲局官員普遍認為通脹雖朝向2%的目標攀升，但上升的速率較慢。鮑威爾並承認，有關貿易的消息，對儲局的決策有重要影響。



聯儲局表明會密切監察未來陸續公佈的經濟數據。儲局是以九票對一票，決定維持利不變。儲局官員維持今年GDP增長 2.1%的預測。



儲局在今晨議息聲明中表示並不預期今年有減息行動，但預計明年會有一次減息。



在聯儲局完結議息會議前，美國總統特朗普再施壓，暗示考慮把聯儲局主席鮑威爾降職，市場認為有關言論對聯儲局有點壓力，但不會左右息口決定。



大多數觀察家不認為今次會減息，但外界關注聯儲局或會暗示下一次會議後可能減降息，期貨市場昨天大多預測七月與九月會減息。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26504點，升38點；納斯達克指數報7987點，升33點。



滙控（005）美國預託證券價格曾見64.81港元，較香港收市價跌0.34港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見348.77港元，較香港收市價升1.57港元。



特朗普批德拉吉減息



特朗普日前再次向聯儲局發炮，要求減息提振經濟，他在白宮向記者暗示考慮將鮑威爾降職。記者問到他是否計劃改變鮑威爾的聯儲局主席職位時，特朗普說：「要看他接下來的表現。」外電引述知情人士說，在特朗普早前提及將開除鮑威爾不久後，白宮曾在二月探討將他降職的合法性。



特朗普認為聯儲局最近幾年加息，而歐洲採取寬鬆貨幣政策，讓美國無法取得公平競爭環境。



雖然市場普遍認為特朗普的批評，不會令今次議息結果產生即時影響，但據彭博向經濟學家的調查顯示，聯儲局可能在議息聲明中，取消對息口一直沿用的「耐性」(patient)用字。Keel Point資本首席經濟學家Steven Skancke表示，聯儲局今次的聲明如履薄冰(tap dance on the high wire)，估計鮑威爾會表示美國經濟基礎仍然強，及向正確方向邁進，但聯儲局會保持高度警覺，因為經濟數據支持保持息口不變，但環球經濟風險正在上升。



此外，特朗普也批評歐洲中央銀行行長德拉吉，因他昨天暗示將讓歐羅區進一步減息，導致歐羅兌美元貶值。