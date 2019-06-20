  • 2019年6月20日 星期四
  • 29º
  • 85%
熱門： 林鄭月娥逃犯條例麥美娟錦泰苑默哀

日報新聞 > 財經

﻿貿戰現轉機 人民幣收復　關

2019-06-20 列印
   中美元首將恢復直接對話，兩國貿易之爭或現轉機，消息刺激人民幣在岸價（CNY）周三早段一度收復6.9，高見6.8922，最多漲逾200點子，至逾三周新高。

  離岸人民幣兌美元於昨晚6時報6.9067元；在岸人民幣官方收報6.9042，上日收盤價為6.9032。

  路透社引述交易員稱，隔夜中美元首通電話推升金融市場風險偏好。不過，美元買盤逢低入市，限制匯價反彈空間；加上美聯儲議息決議在即，市場重點關注議息決議結果。

  交易員；稱，中美目前只是確認恢復談判，還缺乏實質性的內容，談判的不確定性仍然很大，在談判取得實質成果之前，人民幣仍延續在6.90至6.93的區間波動。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd