滙豐撤低額結存費 抗虛擬銀行搶客

虛擬銀行快將殺到，本港龍頭銀行滙豐率先打起保衞戰，昨突然宣布由今年八月起，取消低端個人綜合理財戶口的最低全面理財總值要求及低額結存服務費，同時取消多個個人儲蓄戶口類別的月費、年費及櫃位交易費。



滙豐由8月1日起將取消港元結單儲蓄戶口、港元存摺儲蓄戶口及現金卡戶口過去三個月平均戶口結餘不足5000元的50元月費；取消使用「儲蓄易」服務客戶的20元櫃位交易費；取消萬用戶口低結餘月費及「大學生」戶口的年費。



綜合理財戶口方面，8月起滙豐將全面取消現時全面理財總值要達一萬元的「個人綜合理財戶口」的最低理財總值要求及不設低結餘收費；至於全面理財總值要達20萬元的「運籌理財綜合戶口」則繼續維持原有的理財總值要求，但將不再設有低結餘收費，目前若理財總值不足20萬元，運籌理財客戶須繳付120元月費。



滙豐指出，上述單名及聯名個人戶口均受惠於是次取消收費，但取消最低理財總值要求及低結餘收費並不涵蓋高端綜合理財戶口，包括「滙豐尚玉」及「滙豐卓越理財」。



金管局表示，樂見有銀行為多個戶口類別取消低戶口結餘收費和其他戶口服務收費，令市民獲得更便利的基本銀行服務，讓普羅大眾受惠。



金融界立法會議員陳振英對滙豐取消低結費收費表示歡迎，因這是普及金融是大勢所趨，相信該行此舉有助應對虛擬銀行所帶來的挑戰。他料其他銀行亦會仿效滙豐取消低結餘收費。他又指，虛擬銀行對傳統銀行帶來的挑戰是無可避免，因傳統銀行營運的成本較高，但相信傳統銀行自有其他方法增加收入來源，如拓展大灣區跨境金融服務。



另有銀行人士坦言，鑑於快將面世的虛擬銀行主打普及金融，不設最低結餘要求，沒有所謂低結餘收費，為迎戰虛擬銀行，滙豐作出取消低結餘收費實屬合理，先發制人留著客戶，以免日後存款流失，估計其他銀行將陸續跟隨取消低結餘。



