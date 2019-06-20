英皇5.95億購上環商廈 國際建投蝕讓億元

英皇國際（163）「執平貨」，以5.95億元收購上環商廈CentreHollywood。該商廈在2月底剛落入國際建投（687）手，但不足4個月便損手1.05億元出讓。CentreHollywood位於上環荷李活道151號，樓高26層，地面為商舖，上方樓層用於辦公及地下低層用於主開關室，總建築面積約3.27萬平方呎，平均呎價18180元。



英皇國際（163）「執平貨」，以5.95億元收購上環商廈CentreHollywood。該商廈在2月底剛落入國際建投（687）手，但不足4個月便損手1.05億元出讓。



平均呎價18180元



CentreHollywood位於上環荷李活道151號，樓高26層，地面為商鋪，上方樓層用於辦公及地下低層用於主開關室，總建築面積約3.27萬平方呎，平均呎價18180元。該交易最遲8月19日完成，英皇計劃用於物業投資用途。



英皇表示，該集國以投資物業為其戰略，收購將提升物業投資組合及擴闊收入基礎。英皇國際執行董事張炳強稱，該物業位處上環重要商業地帶，對租賃需求及未來租金回報潛力充滿信心，亦可藉今次收購，展示改善集團物業投資組合決心。



至於國際建投剛於今年2月以7億元購入CentreHollywood，以帳面計蝕1.05億元，出售所得資金用於一般營運用途。國際建投指，經考慮本港近期房地產市況，出售可換取其他投資機會。



國際建投2月7億購入



今次易手源於3月國際建投的母公司變更，相隔三年由海航重回黑石集團懷抱。早前黑石悉數從海航取得國際建投69.54%股權，其後表示考慮將國際建投的投資物業變現，包括今次的CentreHollywood，以改善及合理地處理資產組合。



