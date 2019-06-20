日照港裕廊首掛漲1.7倍

烏拉圭今屆美洲國家盃有一班中場後起之秀擔大旗，尤其賓坦古亞首仗表現出色。周四C組次輪對剛逢大敗的日本，此子勢率一眾後輩支援鋒線雙煞蘇亞雷斯和卡雲尼，領軍再下一城提早出線，捧讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now650台周五早上7:00直播） 首戰4:0大勝厄瓜多爾，烏拉圭進攻火力強大。除了一對前鋒蘇亞雷斯和卡雲尼有士哥外，效力祖雲達斯的中場賓坦古亞一樣有突出表現，全場有八成七傳球成功率等，證明國家隊後起之秀非池中物。 賓坦古亞新發電機 雖然馬泰斯雲仙奴已因右大腿受傷退隊，幸好烏拉圭還有盧卡斯托拉拿或費達歷高華維迪可頂替空缺，協助賓坦古亞的中場組織工作，整體實力依然有保證...

2019-06-20