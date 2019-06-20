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日照港裕廊首掛漲1.7倍

2019-06-20 列印
　　港股造好帶挈新股落鑊，日照港裕廊（6117）昨日上市飆升1.7倍，乃今年首掛升幅最高，收報4元，以每手2000股計，帳面賺5000元。

        日照港裕廊高開1.6元，其後愈升愈有，午後曾高見5.51元，收市仍升167%報4元，是今年為止首日表現升幅最大的股票，以每手盈利計則排第二。今年最賺錢新股為上周五掛牌的翰森製藥（3692），每手帳面袋10480元。

        日照港裕廊以貼近招股價上限1.5元定價，集資6億元，但在招股階段反應冷淡，於本港認認購不足額，只得24%。

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