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德勤料全年新股集資2500億

2019-06-20 列印
　　德勤預計，今年全年港交所（388）有約200隻新股上市，集資額介乎1800億元至2500億元。德勤中國全國上市業務組聯席主管合夥人歐振興指，該預測已考慮到近日市場盛傳將赴港作第二上市的阿里巴巴，該行對於全年集資額的預測上限亦較此前的2300億元有所提高。德勤預料，今年上半年港交所在全球新股集資排名第三。

        歐振興指，全年而言，料上述「集資超過100億美元的巨型科技企業」可帶動香港穩坐全球新股集資排行榜前三位，若市況表現好的話，更有望蟬聯冠軍寶座。歐振興又表示，該「巨型科技企業」不僅可帶動香港新股集資額，更可間接吸引更多不同類型的科技企業赴港上市，也令投資者及分析師對科網企業的估值、商業模式等有更好地理解。

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