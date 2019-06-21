﻿下月七成機會降息 年底或再減一次 標指破頂 杜指再彈249點

儘管伊朗擊落美國無人偵察機令中東局勢趨緊，油價急升逾4%，但市場仍炒作美國七月議息將減息，支持美股向上，標指破頂，美市早段升29點見2956；杜指升257點報26761點，納指亦升101點報8088點。歐洲三大股市均上升超過半個百分點。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報26753點，升249點；納斯達克指數報8055點，升68點。滙控（005）美國預託證券價格曾見65.03港元，較香港收市價跌0.17港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見354.91港元，較香港收市價升0.91港元。



歐洲三大股市全線高收



歐股堅穩，英法德三大股市全線漲。科技股領升，平均升約1.6% ；旅遊及娛樂股則跑輸，跌約1%。 英國富時100指數收報7424.44點，升20點，升0.28%。德國DAX指數收報12355.39點，升46點，升幅0.38%。法國CAC指數收報5535.57點，升17點，升幅0.31。



伊朗宣稱擊落一架美軍無人偵察機，警告此舉是給美國明確訊息，伊朗不想和任何國家開戰，但已做好開戰準備。由於美伊有爆發衝突危機，令油價大幅上升，紐約期油升4%報每桶56美元。



中東緊張油價急升



不過，美國聯儲局暗示下半年將減息，則支持美股向上。雖一如預期維持利率不變，但卻指前景不明朗及通脹壓力不顯著，聲明中也未見有「保持耐性」之措辭，料為下半年「放水」減息鋪路。



數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數減少600人至21.6萬人，較市場預期的22萬人少，前周持續申領人數下降至166.6萬人，市場原本預期為168萬人，反映當地就業市場續暢旺。



恒指重奪28500關



至於港股，市場料聯儲局快下月減息，加上投資者繼續憧憬「習特會」將可化解中美緊張貿易關係，內地A股升勢凌厲，帶動港股延續近期強勢，恒指連彈第四日。恒指昨日高開106點後，繼續攀升，更重奪28500關口，最多走高360點見28563，終收飆348點或1.23%，造28550。藍籌股普遍向上，騰訊(700)成為升市功臣，股價收揚1.96%；友邦(1299)亦領漲，收升2.56%；平保(2318)升3.68%。