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﻿在岸人幣勁升535點子

2019-06-21 列印
　　中國外匯交易中心公佈，在岸人民幣收報6.8505兌1美元，勁升535點子，創超過一個月以來高位。有分析指出，雖然聯儲局維持利率不變，但當局為未來減息鋪路，美匯指數下跌，加上昨晨開始有結匯盤湧現，令人民幣升勢加快。

　　離岸人民幣匯價大升，曾升至6.8482兌1美元，為一個月以來最高，並於6.857水平上落。官方昨日開出的中間價報6.8805，較前日中間價6.8893，上調88點子，升幅為逾兩周最大。

　　有外匯交易員指出，聯儲局暗示減息，美元轉弱，市場結匯需求湧現，由於昨日美匯加速下跌，加劇人民幣匯價彈升；然而人民幣仍受中美貿易戰不明朗因素影響。另一分析則認為，市場聚焦下周G20峰會中美元首會談最新發展。
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