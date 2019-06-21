澳洲業務商譽減值70億 中電料中期錄虧損

一向以盈利穩定見稱的公用股中電控股（002）發盈警，預計今年6月底帳目上，要為澳洲EnergyAustralia電力零售業務所佔商譽進行減值約60億至70億元，因而令集團中期業績錄得虧損。



集團強調，商譽減值不涉及現金項目，並不會對集團的現金流及營運造成即時影響，但將會顯著減少集團首六個月所匯報的盈利。因此，預期截至今年止6個月的總盈利將會錄得未經審計的綜合虧損。中電以發電業務為主，在香港業務受到利潤管制協議規限，以往一向是盈利十分穩定的公用股，近5年大致每年盈利過110億元，上年度賺135.5億元。



因應澳洲聯邦政府及維多利亞省政府將在今年7月初推行「默認價格模式」，該法規為EnergyAustralia零售業務在當地市場制定了較目前電費水平低的受管制「安全網」零售電價，換言之，限制了集團在電費水平的提價空間和降低業務未來的收入預期。有見及此，集團為EnergyAustralia零售現金產生單位的商譽進行了初步的減值評估，估計介乎60億元至70億元。



集團在公告中補充，澳洲的新「安全網」零售電價適用於繳付「常規價格電價」的客戶，並將在實施後降低有關客戶所需支付的電價。與此同時，EnergyAustralia現正在市場上向現有客戶推銷多個更簡便、更廉宜的新能源方案。集團預期，一系列的業務轉變將會令零售業務於2019年下半年的除稅前盈利減少2.4億港元至3億港元，並強調有關跌幅可能在未來仍會持續，但亦有可能隨著市場參與者及客戶適應新的市場情況後而有所改變。



長建澳洲業務影響微



在澳洲擁有電網的長建（1038）表示，有關法例對長建當地業務沒有太大影響，因集團在澳洲業務跟中電不同，集中在電網配置建設而非電力零售。



