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國泰上月載客量升貨運反跌

2019-06-21 列印
　　國泰航空（293）昨日公佈，5月份營運數據，上月載客量較去年同期有所增長，惟貨物及郵件運載量則下跌。

  國泰航空與國泰港龍航空於上月合共載客296.15萬人次，上升4.7%；乘客運載率微升0.9個百分點，至82.9%，以可用座位千米數計算的運力則上升6.6%。今年首5個月，載客量上升4.1%，而運力則增加6.5%。今年首5個月，載貨量下跌5%，運力升1%，而貨物及郵件收入噸千米數則跌5.3%。

  該公司上月運載的貨物及郵件合共16.83萬公噸，較去年同期跌3.9%，運載率下跌4.7個百分點，至63.9%。

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