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內房銀行間發債融資傳遭剎停

2019-06-21 列印
　　據外電引述知情人士透露，人民銀行旗下的中國銀行間市場交易商協會（NAFMII）在上周起，透過窗口指導，暫緩了部份房地產企業通過銀行間發債融資的計畫。根據報道，此舉的目的是要避免房企過度借貸。

  外電報道指出，中國銀行間市場交易商協會據稱暫緩部份房地產企業的發債融資計劃。有關消息人士透露，此舉主要是為避免房地產業過度融資。對於上述消息，中國銀行間市場交易商協會不予置評。該報道又指出，雖然內地政府收緊了融資渠道，但從年初至今內地發展商業債券銷售仍創新高。在本月初時，個別投地時較為進取的發展商，已被監管機構禁止發行債券或其他債務發行計劃。

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