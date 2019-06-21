維他奶賺近七億增19% 未擬拆細及改每手股數

維他奶國際（345）昨日派發截至今年3月底止年度成績表，受中國業務帶動，期內多賺19%，至6.96億元，每股基本盈利為65.6仙，派末期息每股0.38元，派息增21%。維他奶股價屢創新高，今年來累升42%，每手2000股入場費高達8.5萬元。其執行主席羅友禮表示，股價「有上有落」實屬正常。



羅友禮說：「今日好高唔代表唔會返落嚟，今日都跌咗少少」。暫未考慮拆細股份或更改每手買賣單位，亦未有回應明年成立80周年會否派特別息。



貿戰影響大豆價格



該公司管理層表示，將做好成本控制，減少中美貿易戰對其造成的直接衝突，旗下主打產品—豆奶及茶類飲品增長不錯，有信心未來增速可超過同業。中美貿易戰目前懸而未決，主要生產豆類飲料的維他奶難以獨善其身。維他奶行政總裁陸博濤昨日的業績會上坦言，中美貿易戰影響大宗商品的交易價格，尤其是大豆等農產品的價格，這對公司業務造成直接衝擊，公司正密切關注貿戰對原材料價格的影響，盡力做好成本控制。



報告期內，維他奶錄得收入75.26億元，按年增長16%；毛利40.42億元，按年上升18%，毛利率上升1個百分點，至54%。該公司指出，毛利率有所改善主要是因去年部份原材料、尤其是糖及包裝紙的價格利好，加上銷量增加提升生產效率所致。



中國業務佔六成



維他奶目前有約六成業務在內地發展，被問及有無考慮未來以人民幣作為結算，公司首席財務總監劉健成指出，雖然中國業務佔比很高，但香港資產仍佔整體一半，暫時仍以港幣作結算，未來將繼續觀望情況，若內地資產佔比超過總資產75%，則考慮改以人民幣作匯報及結算。