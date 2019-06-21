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山東威高遭股東减持 套現最多6.629億

2019-06-21 列印
　　山東威高（1066）遭股東鼎暉投資（CDH Wellness Limited）减持股份。根據銷售文件披露，鼎暉投資擬以每股7.03元至7.23元，悉售其所持威高股份9170萬股，套現最多6.629億元。配售價較昨日收市價7.56元，折讓4.37%至7.01%。配售之股份相當於威高已發行股份近2%，配售代理為摩根士丹利。

  山東威高集團主要從事一次性醫療器械相關之研發、開發、生產及銷售業務，包括一次性醫療用耗材、骨科材料、血液淨化耗材及設備等。集團的銷售業務主要面向中國市場，該集團主要生產基地位於中國山東省威海市。

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