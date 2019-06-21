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坤集團招股籌1.5億 4848元入場

2019-06-21 列印
　　新加坡機電服務供應商坤集團（924）昨日低調招股，共發售2.5億股，10%作香港公開發售，招股價介乎每股0.5元至0.6元，最多集資1.5億元。每手8000股，入場費4848.37元，預計於下月5日掛牌。綜合4間證券商數據，昨日合共為坤集團借出孖展48.7萬元，遠未足額。

  該公司擬將集資所得款約42.7%用於收購承建商；約15.3%用於招聘額外員工；約10.9%用於擴充物業；約10%用於進行電機工程項目初期的前期成本及營運資金需求；約8.4%用於購置額外機器及設備；約5.4%用於購買建築信息模型軟件連同若干配套支援硬件設備並升級企業資源規劃系統；約1.7%用於購置額外貨車；及約5.6%預留作一般營運資金。滙富融資為獨家保薦人。

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