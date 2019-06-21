該公司擬將集資所得款約42.7%用於收購承建商；約15.3%用於招聘額外員工；約10.9%用於擴充物業；約10%用於進行電機工程項目初期的前期成本及營運資金需求；約8.4%用於購置額外機器及設備；約5.4%用於購買建築信息模型軟件連同若干配套支援硬件設備並升級企業資源規劃系統；約1.7%用於購置額外貨車；及約5.6%預留作一般營運資金。滙富融資為獨家保薦人。
坤集團招股籌1.5億 4848元入場
該公司擬將集資所得款約42.7%用於收購承建商；約15.3%用於招聘額外員工；約10.9%用於擴充物業；約10%用於進行電機工程項目初期的前期成本及營運資金需求；約8.4%用於購置額外機器及設備；約5.4%用於購買建築信息模型軟件連同若干配套支援硬件設備並升級企業資源規劃系統；約1.7%用於購置額外貨車；及約5.6%預留作一般營運資金。滙富融資為獨家保薦人。
大專生行動升級 政總停開 今圍政總今圍政總
反修訂《逃犯條例》的抗爭停不了！十所大專院校學生會及多個網絡組織，不滿政府過了他們設定昨日下午五時的「死線」，仍不回應他們的訴求，宣佈將行動升級，號召市民今早七時包圍政府總部，同時發起不合作運動，包括...
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向美展示在朝鮮半島影響力 習近平峰會前訪平壤
國家主席習近平應朝鮮最高領袖金正恩的邀請，昨日開始一連兩天訪問平壤。《人民日報》報道，習近平與夫人彭麗媛乘專機抵達平壤順安機場，金正恩和夫人李雪主、金正恩胞妹、朝鮮中宣部第一副部長金與正、朝鮮勞動黨中...
2019-06-21
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今昔衛星照顯示情況嚴峻 喜馬拉雅山冰川流失劇增
人造衛星拍攝到的照片顯示，喜瑪拉雅山上的冰川出現冰雪大量流失的現象，顯示全球氣候暖化的情況持續嚴峻，對人類生活構成巨大威脅。 科學家把上世紀冷戰時期由美國間諜衛星拍到的照片，與最近人造衛星拍到的照片，互相比對，發現喜瑪拉雅山上各個冰川出現顯著變化。過去四十年，該區冰雪融化的數量估計增加了一倍。美國哥倫比亞大學位於紐約的地球監測站的研究人員莫勒表示：「在這項研究中，我們真的看見喜瑪拉雅山冰川變化的最清晰景象。」
2019-06-21
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屋苑頻錄市價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層E室，面積436方呎，兩房間隔，獲用家以842.8萬購入，呎價19330元，屬市價。據了解，原業主於11...
2019-06-21
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下月七成機會降息 年底或再減一次 標指破頂 杜指再彈249點
儘管伊朗擊落美國無人偵察機令中東局勢趨緊，油價急升逾4%，但市場仍炒作美國七月議息將減息，支持美股向上，標指破頂，美市早段升29點見2956；杜指升257點報26761點，納指亦升101點報8088點...
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失頭威贏口碑 幼獅天才打「羅」
雖然英格蘭在U21歐洲國家盃C組首輪於意大利切塞納1:2反負法國，但中場菲爾科頓該仗攻入金球，連前利物浦名將加歷查也大讚此子天賦非凡。這名曼城中場今晚次輪續在切塞納鬥羅馬尼亞，勢領軍全取三分博上位，幼獅主勝無問題。（香港時間周六凌晨0:30開賽） 年僅十九歲的菲爾科頓上仗換邊後先接應中場占士麥迪臣傳球，然後突破兩名法國守將殺入禁區，最終在三名敵將包夾仍然妙射破網，過程精采絕倫。雖然幼獅在完場前連失兩球不敵法國未能旗開得勝，但紅軍名宿加歷查盛讚菲爾科頓：「他的天份很高，這個超級金球就是最佳證明。」 科頓有火襲羅馬尼亞 羅馬尼亞陣中最大名氣首推伊亞尼斯赫傑，此子是該國一...
2019-06-21
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冰涼冷風機 同時淨化空氣
家用冷風機利用冷卻循環水釋出涼風，適合面積較細的家居使用，若加入冰塊，效果儼如「歎冷氣」！最近Smartech推出的智能環保空氣淨化冷風機，具備7公升大容量水箱，加上負離子空氣淨化功能，避暑無難度！ ...
2019-06-21
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三代同堂溫馨下水禮 Mani 7歲寶貝女全家錫到燶
有超級經理人之稱嘅英皇娛樂集團營運總監霍汶希(Mani)，為人出名夠真，做事勤力，故一手湊大嘅紅星謝霆鋒、容祖兒、Twins個個視佢如「阿媽」般愛護。日前下午，現實中係個廿四孝單親媽媽嘅Mani，趁好...
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Shimba工作室——【5G 虛擬與真實的連線】Market Play By Uncle Ray
今年初講過 5G（第 5 代行動通訊網路）爭奪戰，持份者為搶佔市場各出奇謀。話說 5G 嘅傳輸速度比 4G 快最少十倍（＞1000 Mbps 對 100 Mbps），下載一套片長 1 小時嘅 4K 影...
2019-06-21
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馬場浮世繪——七月拍賣馬昨晨亮相
於七月五日晚「香港國際馬匹拍賣會（七月）」供投的廿二匹馬兒中，編號十九的拍賣馬已經宣告「下架」。今次拍賣馬中，有四匹歐洲馬本在今年三月的拍賣會上出售，卻因成長需時，故延至在今次拍賣會上才出售。至於餘下來的十七駒，昨晨馬會安排牠們到一千米起步點供傳媒拍照查詢。今次成本價最高的是現年三歲的二十號馬，跟「喜佳龍」和「真先生」同屬父系Dark Angel。 馬場浮世繪
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