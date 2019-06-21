﻿中環IFC外望——調查指六成港人憂患危疾

有調查顯示，超過六成（62%）港人認為「患上危疾」為最擔心在生活中發生的事之一；其次為「家人/親人突然死亡」（48%）及「配偶/伴侶患上危疾」（44%）。



AXA安盛五月向1000名港人進行調查，其中約四成人擔心無力負擔長期護理或後續醫療費用，有近三成受訪香港父母則預期，如果子女不幸確診患上危疾，自己會暫停工作來照顧子女。



首席壽保產品總監左偉豪表示，報告反映患癌及財政負擔是港人主要憂慮之一，而持續財政援助及對照顧者支援十分重要，故推出全新針對癌症的危疾保險，投保人若發現患上第三或第四期癌症，毋須等候期，賠償期長達5.5年。



左偉豪續指，加強版的危疾保險為全港首個不設「等候期」，先獲一筆大額賠償後，確診後第二個月起便可獲取每月保額5%賠償，提供適當每月收入，計劃亦強化兒童保障範圍，涵括投保時未發現的先天性狀況導致的疾病。



英央行︰fb虛幣或引監管問題



facebook日前公佈其加密貨幣計劃，2020年將推出使用新加密貨幣Libra的數碼錢包Calibra，除了其獨立應用程式外，還可以在Messenger和WhatsApp中使用。



但英倫銀行副行長Sam Woods表示，facebook計劃在全球發行的加密貨幣Libra，可能引發監管問題。



他表示，「從監管角度來看，這類事情非常重要，監管機構不得不考慮對這類新資產類別的最佳處理辦法。」



事實上，facebook推出Libra的計劃收到不少反對聲音，在美國擔任眾議院金融委員會主席的Maxine Waters早前發表聲明，促請facebook暫停發展加密貨幣計劃，表示國會可能插手，安排facebook高層到聽證會作供。



高瞻