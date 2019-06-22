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煤氣擬八月起加價4.4%

2019-06-22 列印
　　環境局昨日向立法會提交文件，中華煤氣（003）將於8月1日起，調高煤氣收費4.4%。煤氣預計，加價後75%住宅用戶每月煤氣費加幅不會多於10元，並承諾未來兩年不再加價。煤氣昨日收報17.5元，跌0.7%。

　　據環境局向立法會經濟發展事務委員會提交的文件顯示，中華煤氣計劃於今年8月1日起，調高每兆焦耳標準煤氣收費至26.05仙。

  煤氣估計收費調整後，75%住宅用戶每月煤氣費加幅不會多於10元。一半的工商業用戶，每月煤氣費會增加少於275元。在優惠計劃下，長者、殘疾人士、低收入及單親家庭將獲豁免標準煤氣費調整。

　　中華煤氣常務董事陳永堅稱，煤氣對調整收費一向謹慎，強調調整收費對用戶煤氣支出增加溫和。中華煤氣對上一次調高標準煤氣收費，是在2017年8月調高4.6%。

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