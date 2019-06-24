資金大幅回流 粉飾櫥窗效應 港股「六絕」大翻身

中美元首將於本周會晤，刺激恒指上周已率先急彈近千五點。證券界分析指，近期資金有回流跡象，適逢半年結可能出現粉飾櫥窗效應，令港股有望繼續造好，可挑戰28900點水平，本周或承接連升三周的氣勢，令整個「六絕月」幾近能提前翻身。



上周貿易談判傳來好消息，美國總統特朗普預告，將與國家主席習近平於本周五日本大阪舉行的二十國集團（G20）峰會會晤，消息助長港股氣勢如虹，累升1432點，惟上周五受制50天線及100天線開始回吐，收報28473點。而上周五夜期報28423點，輕微低水51點；ADR港股比例指數亦折算報28440點，較港股低33點。



恒指有力上試28900



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅稱，本周港股仍有動力反覆向上，料周初在28500至28700水平打底，企穩50天線及100天線後，有條件再挑戰28900點水平。他表示，市場期望美國暫緩加徵餘下3250億美元中國貨的關稅，加上減息預期持續發酵，以及帶動人民幣有轉強趨勢，均增加投資者風險胃納，資金有望進一步回流亞洲及新興市場，對港股是利好訊號。他又指，臨近期結、季結及半年結，基金經理須重新部署下半年策略，「就算下季要做淡倉，無論轉倉定開新倉，愈高開獲利空間更大，所以有誘因推高大市。」他相信，向上勢頭仍可持續到7月底美國議息之前。



減息預期或拖累銀行股



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，大市有機會先衝高再唞氣，若不失28300點水平，便可進一步上望28800至29000點。他指出，憧憬中美貿易會談氣氛良好，近期資金流入意欲積極，將有助港股持續向好。至於後市動力，他稱除了消息面，仍要視乎中國放水力度，讓A股助長港股；同時由於上周大市普遍已炒作一輪，本周或會集中追捧個別版塊，如大型藍籌股輪流接力谷大市、近期港匯抽升利好地產股，以及A股ETF等，但減息預期或拖累本地銀行股表現。



本周焦點方面，周四將是期指結算日，緊接周五為半年結及本月最後交易日，而下周日及一將有中國官方與財新製造業採購經理人指數（PMI），市場預期按月輕微放緩。本周三市場關注美聯儲局主席鮑威爾的講話，會否就減息事項再透露口風，目前聯邦基金期貨顯示，下月減息機會已增至100%。



