鈔票處理機未能辨認 百元新鈔延至九月面世

全新設計並新增多項先進防偽特徵的金牛及大牛新鈔已分別於去年尾及今年初面世，金管局曾預告將於今年中公佈推出100元新鈔的時間表。據悉，金管局及三家發鈔行原定7月公佈推出百元新鈔，但因市面上有些鈔票處理機尚未能辨認百元新鈔，故暫定將推出時間表或延遲至9月。按這個時間表，百元新鈔仍然可望趕及在金管局總裁陳德霖10月退休前面世。



另外，據了解，負責新鈔相關工作的金管局貨幣及結算處主管葉小明將於9月會退休。對此金管局發言人稱，不會評論個別員工的動向，如涉及管理人員的人事任命和調動，該局會作適當公佈和披露。



據悉，金管局及三家發鈔行本來計劃於下月公佈推出100元新鈔，並已着手籌備，但其後突然煞停原定時間表，改為9月公佈。有指是次改期原因主要涉及一些機器未能辨認百元新鈔有關。



市面上有多款機器需每日處理或接受鈔票作不同的用途，如自動櫃員機、存鈔錢、港鐵的增值機及售票機、其他售賣機等等。



50元及20元新鈔擬明年推出



金管局發言人接受本報查詢時表示，金管局正在積極籌備100元新鈔發行的工作，以及確保新鈔在推出時會廣泛被市面上的鈔票處理機接受。該局與三間發鈔行已協調發放鈔票式樣，讓他們及準大型用戶自行調校機器以準確辨認新鈔。該局會密切留意各方面的進度，並會推出宣傳及教育活動，讓市民能認識新鈔的防偽特徵，並會適時公佈新鈔的發行日期。至於50元及20元新鈔，則計劃於2020年內推出，金管局會在推出個別面額前再作出公佈。



港鐵的增值機及售票機為市民經常使用的機器，作增值及購票之用。就有關機器能否辨認百元及其他細面額的新鈔，港鐵發言人回覆本報表示，因應將有新鈔推出，港鐵公司已為相關增值機及售票機進行調校工作，有關工作仍在進行中。



