鈔票處理機未能辨認 百元新鈔延至九月面世

另外，據了解，負責新鈔相關工作的金管局貨幣及結算處主管葉小明將於9月會退休。對此金管局發言人稱，不會評論個別員工的動向，如涉及管理人員的人事任命和調動，該局會作適當公佈和披露。
據悉，金管局及三家發鈔行本來計劃於下月公佈推出100元新鈔，並已着手籌備，但其後突然煞停原定時間表，改為9月公佈。有指是次改期原因主要涉及一些機器未能辨認百元新鈔有關。
市面上有多款機器需每日處理或接受鈔票作不同的用途，如自動櫃員機、存鈔錢、港鐵的增值機及售票機、其他售賣機等等。
50元及20元新鈔擬明年推出
金管局發言人接受本報查詢時表示，金管局正在積極籌備100元新鈔發行的工作，以及確保新鈔在推出時會廣泛被市面上的鈔票處理機接受。該局與三間發鈔行已協調發放鈔票式樣，讓他們及準大型用戶自行調校機器以準確辨認新鈔。該局會密切留意各方面的進度，並會推出宣傳及教育活動，讓市民能認識新鈔的防偽特徵，並會適時公佈新鈔的發行日期。至於50元及20元新鈔，則計劃於2020年內推出，金管局會在推出個別面額前再作出公佈。
港鐵的增值機及售票機為市民經常使用的機器，作增值及購票之用。就有關機器能否辨認百元及其他細面額的新鈔，港鐵發言人回覆本報表示，因應將有新鈔推出，港鐵公司已為相關增值機及售票機進行調校工作，有關工作仍在進行中。